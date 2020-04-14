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Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам.

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По словам главы государства, в условиях пандемии коронавируса сложилась необычная ситуация. Необходимо посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, проявившиеся в экономике именно в последние недели, подчеркнул он.

«Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — отметил президент. Он пояснил, что это говорит об одномоментном сжатии рынка, что стало для многих предприятий сильным потрясением.

«Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность», — приводит слова лидера пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник на рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции Путин заявил, что для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры.

По его словам, для минимизации негативных последствий пандемии правительством выделены средства, общий объем которых составляет 1,2% ВВП. Для предотвращения оттока капитала налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, была увеличена до 15%.

корона

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» 8 (800) 2000-112.

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