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Путин заявил о выделении серьезных средств на закупку медоборудования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции направила значительные финансовые ресурсы на закупку медицинского оборудования. Об этом 14 апреля в ходе видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, растут объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса.

«Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

По словам Путина, для того чтобы остановить распространение коронавируса, нужны экстраординарные меры. Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий всего международного сообщества, отметил Путин.

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По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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