Путин заявил о выделении серьезных средств на закупку медоборудования

Россия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции направила значительные финансовые ресурсы на закупку медицинского оборудования. Об этом 14 апреля в ходе видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, растут объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса.

«Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

По словам Путина, для того чтобы остановить распространение коронавируса, нужны экстраординарные меры. Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий всего международного сообщества, отметил Путин.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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