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Москалькова представила Путину ежегодный доклад

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщается на сайте Кремля.

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«В докладе отмечено, что в 2019 году к уполномоченному поступило 38 328 обращений (в 2018 году — 38 698), из них 1683 (4,4%) — коллективных. Наиболее часто граждане обращались по вопросам обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства — 12 168 (32%). Количество таких обращений выросло на 9% по сравнению с 2018 годом», — говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что на 8,5% увеличилось количество обращений по вопросам о соцстраховании и социальном обеспечении — 2756. В том числе по данным омбудсмена, более чем в два раза выросло число запросов по вопросам перерасчета пенсий, предоставления льгот для инвалидов.

Особое внимание Москалькова уделила в докладе вопросам защиты социальных и жилищных прав. В прошлом году по данной тематике зарегистрировано почти 4,5 тыс. обращений, причем их количество снизилось. В частности, на 43% уменьшилось количество жалоб по вопросам участия в долевом строительстве жилья.

Кроме того, сократилось количество обращений по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан (инвалидов, детей-сирот, членов многодетных семей и семей с детьми), переселения из аварийного жилищного фонда, получения жилищных субсидий.

Ранее в этот же день Москалькова заявила, что количество заключенных в российских исправительных учреждениях в 2019 году составило 523,9 тыс — это, по ее словам, на 40 тыс. меньше, чем в 2018-м.

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