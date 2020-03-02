Омбудсмен Москалькова призвала россиян не верить фейкам о коронавирусе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян не верить слухам и непроверенной информации о якобы 20 тыс.х заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве. Об этом она написала 2 марта на своей странице в Facebook.

«Такого рода сообщения, когда мошенники используют «низкие» приемы — спекулируют на жизни и здоровье людей, способны спровоцировать панику и беспорядки, дестабилизировать общество и, как следствие, поставить под угрозу безопасность граждан», — отметила Москалькова.

Она призвала граждан доверять информации только из официальных источников и не поддаваться панике. При наличии опасений по поводу заражения COVID-19 необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Также омбудсмен напомнила о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года в Кемеровской области, после которой в интернете распространялась информация о сотнях погибших при пожаре и бездействии полиции. Эта информация не имела никаких доказательств и официальных подтверждений.

Коронавирус COVID-2019 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии в конце февраля. В этот же день заболевание диагностировали у иностранного гражданина, прибывшего в Пекин транзитом через Москву. Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено.

1 марта сообщалось, что в инфекционную больницу № 1 в Москве поступил пациент с подозрением на пневмонию, возбудителем которой является COVID-19. В настоящий момент гражданин проходит необходимые процедуры по диагностике заболевания. Окончательный диагноз не установлен.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились более 89 083 человек, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе детей. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты