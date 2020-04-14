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Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik

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Фото: commons.wikimedia.org
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Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными. Об этом во вторник, 14 апреля, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

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«Призываем оборонное ведомство США направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. В первую очередь в своих рядах. Мы искренне желаем выздоровления всем заболевшим американским военным и членам их семей. Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT. Американские военнослужащие точно их не смотрят и не читают. Если они не моют руки, то это точно не вина российских СМИ», — сообщили в российском диппредставительстве на странице в Facebook.

Представители посольства отметили, что брифинги Пентагона и Госдепа о «российской дезинформации» продолжают распространять русофобию в ведущих американских СМИ. При этом отмечается, что нападки на журналистов изданий могут представлять угрозу для их безопасности.

«Пора осознать, что только объединением усилий мы сможем преодолеть общую беду. И только потом можно будет снимать блокбастеры о чьем-то лидерстве в этой борьбе», — резюмировали в посольстве, добавив, что Россия и США продолжают обмениваться информацией о коронавирусе на регулярном уровне.

22 февраля США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация якобы распространяется с аккаунтов, связанных с РФ. Позднее свои опасения о «дезинформационной кампании» со стороны России, США и Китая озвучил госсекретарь США Майк Помпео. В Кремле заявили о бездоказательности позиции по распространению фейков о борьбе с коронавирусом со стороны российских СМИ.

В публикации фейковых новостей о COVID-19 Москву обвиняли и в Евросоюзе, писало издание Financial Times со ссылкой на закрытый доклад ЕС. В документе утверждалось, что ложные данные о борьбе стран Запада с коронавирусом публикуются якобы по приказу Кремля, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе. Аналогичные обвинения исходили и от депутатов Европарламента.

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