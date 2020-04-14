Трамп сообщил размер сокращения нефтедобычи после сделки ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки ОПЕК+ страны согласились сократить добычу примерно на 20 млн баррелей в день.

«Как вовлеченная в переговоры сторона сообщаю, что ОПЕК+ намерен сократить добычу на 20 млн баррелей в день, а не 10 млн, как писали ранее», — написал он в своем Twitter.

По словам Трампа, после данного соглашения энергетическая отрасль восстановится быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, американский лидер поблагодарил все участвующие в принятии решения стороны — особенно Россию и Саудовскую Аравию.

....disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Уровень добычи углеводорода будет снижен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. В июле–декабре 2020 года сокращение будет на уровне 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

По мнению главы Минэнерго Александра Новака, заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти было бы невозможно без участия президента России Владимира Путина.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась.

Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%