Трамп сообщил размер сокращения нефтедобычи после сделки ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки ОПЕК+ страны согласились сократить добычу примерно на 20 млн баррелей в день.

«Как вовлеченная в переговоры сторона сообщаю, что ОПЕК+ намерен сократить добычу на 20 млн баррелей в день, а не 10 млн, как писали ранее», — написал он в своем Twitter.

По словам Трампа, после данного соглашения энергетическая отрасль восстановится быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, американский лидер поблагодарил все участвующие в принятии решения стороны — особенно Россию и Саудовскую Аравию.

....disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia.