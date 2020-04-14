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Трамп сообщил размер сокращения нефтедобычи после сделки ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки ОПЕК+ страны согласились сократить добычу примерно на 20 млн баррелей в день.

«Как вовлеченная в переговоры сторона сообщаю, что ОПЕК+ намерен сократить добычу на 20 млн баррелей в день, а не 10 млн, как писали ранее», — написал он в своем Twitter.

По словам Трампа, после данного соглашения энергетическая отрасль восстановится быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, американский лидер поблагодарил все участвующие в принятии решения стороны — особенно Россию и Саудовскую Аравию.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Уровень добычи углеводорода будет снижен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. В июле–декабре 2020 года сокращение будет на уровне 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

По мнению главы Минэнерго Александра Новака, заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти было бы невозможно без участия президента России Владимира Путина.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась.

Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%

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