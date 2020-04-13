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Новак сообщил о поддержке российскими НК параметров соглашения ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские нефтяные компании поддержали параметры соглашения ОПЕК+, заявил в понедельник, 13 апреля, министр энергетики Александр Новак.

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«Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — отметил Новак в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Уровень добычи углеводорода будет снижен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. В июле–декабре 2020 года сокращение будет на уровне 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о мировых объемах нефтедобычи. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, курс рубля резко снизился в отношении евро и доллара, акции российских компаний значительно потеряли в цене.

Снижение цен на нефть привело к падению прогнозируемых доходов нефтедобывающих стран, представители государств согласовали проведение новой конференции ОПЕК+.

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