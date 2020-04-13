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Приезжающие в Воронежскую область из Москвы и Петербурга будут самоизолироваться

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Граждане, прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронежскую область, должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Соответствующие уточнения в региональные правовые акты внес губернатор Александр Гусев в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается на официальном портале Воронежской области.

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В соответствии с указом, приехавшие из столицы и Петербурга должны незамедлительно сообщить о прибытии, месте и датах пребывания в указанных регионах на «горячую линию». Все приезжие должны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или месту пребывания в течение 14 дней со дня приезда в Воронежскую область. Исключения составляют граждане, находящиеся в служебных командировках.

Такие меры принимаются в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавируса.

Среди других важных нормативных уточнений: разрешение на перемещение волонтеров для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, разрешение на донорство крови, возобновление работы парикмахерских и салонов оптики, оптовой торговли саженцами и посадочным материалом, а также работы ритуальных салонов.

Губернаторский указ вступит в силу 14 апреля.

По последним данным, в Воронежской области подтверждено 49 случаев коронавируса, одна пожилая пациентка скончалась.

По состоянию на 13 апреля в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1 470 человек выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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