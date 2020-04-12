В Воронеже умерла пациентка с предварительным диагнозом COVID-19

В Воронеже скончалась пожилая женщина с предварительно подтвержденным коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает Telegram-канал областного правительства.

«В Воронеже случилась первая смерть, вероятно, из-за коронавируса. Это женщина, ей было 65 лет», — приводятся слова губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По словам главы региона, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее были диагностированы серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, которые осложнили ход лечения. Ее предварительный анализ был положительным. Компьютерная томография показала поражение легких и двустороннюю пневмонию.

Гусев подчеркнул, что лица, вступавшие в контакт с умершей, находятся под медицинским наблюдением.

Это первый летальный исход, зафиксированный в регионе. По состоянию на 12 апреля в Воронежской области подтверждено 49 случаев коронавируса, в том числе 12 человек выздоровели и выписаны.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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