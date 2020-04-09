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В Воронеже сбежавшую из-под карантина женщину поймали в маршрутке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Воронеже стражи порядка поймали женщину, которая отказалась изолироваться в больнице после контакта с инфицированным коронавирусом пациентом. Такую информацию передает в четверг, 9 апреля, пресс-служба мэрии города.

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Сообщатся, что накануне женщина, нарушив карантинный режим, посетила в городской больнице № 8 своего отца, больного COVID-19. Она требовала отпустить родственника домой и забаррикадировалась в его палате.

Обеспечить доступ медиков в палату к больному смогли только полицейские, вызванные персоналом больницы. На следующий день после произошедшего женщина сбежала из медучреждения, отказавшись изолироваться в стационаре для проведения тестирования на наличие коронавируса.

Стражи порядка задержали ее в маршрутном автобусе. Водитель маршрутки и все находившиеся в ее салоне пассажиры ― всего пять человек — были отправлены домой на самоизоляцию. За ними ведется регулярное медицинское наблюдение, пишет «Интерфакс».

Сбежавшую женщину принудительно изолировали и взяли первый анализ на COVID-19.

В настоящий момент, по данным воронежской мэрии, Левобережный суд города решает вопрос о возбуждении в отношении беглянки административного дела. Власти не исключают и возбуждения уголовного дела, так как речь может идти и массовом заражении людей. В последнем случае женщине грозит до двух лет лишения свободы.

1 апреля в Ленобласти стражи порядка поймали сбежавшую из-под карантина женщину. Она передвигалась на такси.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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