Ремонт тротуаров возобновился в Брянске

В Брянске продолжился ремонт улицы Пионерской. Рабочие приступили к обновлению тротуаров.

По данным городской администрации, вдоль проезжей части уже уложен бортовой камень. Кроме того, на дороге организовано новое освещение. Старый слой асфальта сняли ранее, в ближайшее время рабочие приступят к укладке нового покрытия. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В 2020 году улицу Пионерскую отремонтируют на участке от Калинина до Луначарского на протяженности 400 м. Стоимость работ оценивается в 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что после недельного перерыва возобновили строительство дороги на улице Советской. Рабочие приступили к рытью котлованов под троллейбусные опоры.