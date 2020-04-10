Строительство дороги возобновили в Брянске

В Брянске после недельного перерыва возобновили строительство дороги на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас рабочие приступили к рытью котлованов под троллейбусные опоры. На следующей неделе планируется установить первые девять штук из 30. После этого демонтируют существующие опоры, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Уже завершено обустройство тротуара между улицами Советской и Фокина. Вдоль участка продолжаются земляные работы.

В связи с коронавирусной инфекцией на объекте продезинфицировали всю технику. Рабочим выданы средства индивидуальной защиты, за их самочувствием постоянно следят.