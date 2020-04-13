Ремонт дорог по нацпроекту стартовал в Находке

В Находке (Приморский край) начался ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также работы стартовали в Хорольском районе.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, подрядчик должен отремонтировать участок трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово от 0 до 4 км. Сейчас дорожники снимают старое покрытие.

По данным краевого минтранса, вторым объектом является дорога Сибирцево–Жариково–Комиссарово. На отрезке 32–33 км рабочие должны отремонтировать разрушенные участки земляного полотна и устроить выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси.

Приморский край участвует в нацпроекте БКАД второй год. К 2024 году дороги в регионе должны соответствовать нормативным требованиям не менее чем на 50%.