Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+

Кремль считает важной заключение сделки ОПЕК+. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заключение соглашения говорит о том, что государства могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков. «Эта сделка помогла избежать съезжания нефтяного рынка в состояние хаоса», — подчеркнул Песков.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Уровень добычи углеводорода будет снижен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. В июле–декабре 2020 года сокращение будет на уровне 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

В начале марта страны – участницы ОПЕК+ не смогли договориться о мировых объемах нефтедобычи. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, курс рубля резко снизился в отношении евро и доллара, акции российских компаний значительно потеряли в цене.

Снижение цен на нефть привело к падению прогнозируемых доходов нефтедобывающих стран, представители государств согласовали проведение новой конференции ОПЕК+. В итоге встреча в формате видеоконференции стартовала 9 апреля.