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Жителей эвакуировали из горящего дома в Долгопрудном

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В городе Долгопрудный Московской области 40 человек эвакуировали из горящего общежития. Об этом 13 апреля сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в ночь на 13 апреля в доме на улице Пацаева. Пламя распространилось по общежитию, площадь пожара составила 23 кв. м. Из-за пожара из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей. Спасатели смогли справиться с открытым горением около 03:00. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Как пишет РИАМО, пожар произошел на восьмом этаже общежития МВД Подмосковья. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее 13 апреля сообщалось, что пожар в многоэтажном жилом доме в Москве ликвидирован. Возгорание в восьмиэтажном жилом доме номер 62/1 на Ленинском проспекте началось в ночь на 13 апреля. Сотрудники МЧС спасли пять человек, 120 человек было эвакуировано. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

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