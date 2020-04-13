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Спасатели локализовали пожар в жилом доме на юго-западе Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Спасателям удалось локализовать пожар в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве на площади в 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Локализация возгорания объявлена в 5:34. На данный момент информации о пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, ведется проливка чердака.

Отмечается, что на месте происшествия работает мобильная лаборатория по замерам проб воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму.

Из горящего восьмиэтажного жилого дома номер 62/1 на Ленинском проспекте эвакуировали 120 человек. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на восьмом этаже дома, затем огонь перекинулся на чердак. Распространению огня способствуют деревянные перекрытия и пустоты.

Пожару присвоен третий номер сложности при пятом максимальном.

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