Пожар произошел на мебельном складе в подмосковных Люберцах

Пожар произошел на складе с мебелью в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 3:24 мск 13 апреля от очевидца. Мебельный склад располагается в поселке Коренево в городском округе Люберцы.

Отмечается, что площадь пожара на данный момент составляет 740 кв. м. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, из здания были эвакуированы 120 человек. Спасатели намерены применить авиацию для тушения возгорания.