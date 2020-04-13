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В Саратове умерла 90-летняя женщина с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Саратове в возрасте 90 лет умерла пациентка с диагностированным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Telegram-канал «СтопКоронавирус Саратовская область».

Женщина скончалась от осложнений, вызванных сердечно-сосудистой патологией. Положительный результат на COVID-19 был получен после ее смерти.

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Отмечается, что круг лиц, вступивших в контакт с зараженной, выявлен.

Это второй случай летального исхода от коронавирусной инфекции в регионе. Всего, по состоянию на 13 апреля, там зафиксировано 44 случая заражения новым типом коронавируса.

Накануне сообщалось о первой смерти от коронавирусной пневмонии в Воронеже.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 12 апреля, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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