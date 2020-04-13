Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Экс-сотрудница бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах, а также заявила, что из-за этого потеряла работу 30 лет назад. Об этом женщина по имени Тара Рид рассказала газете The New York Times.

По ее словам, инцидент произошел в 1993 году в коридоре сената США, где Байден якобы положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера. В то время женщина работала помощником бывшего вице-президента по кадровым вопросам.

Журналисты издания провели собственное расследование и опросили всех, кто мог знать о предполагаемых домогательствах. При этом Рид не смогла вспомнить точное время или место инцидента, отметив только, что это произошло в офисном комплексе сената.

Сразу после инцидента женщина позвонила матери и рассказала о том, что произошло. Та посоветовала ей обратиться в полицию, но Рид пожаловалась троим сотрудникам аппарата на преследование со стороны Байдена. Она также заявила, что данные работники отказались принять какие-либо меры.

Тогда женщина якобы подала письменную жалобу в отдел кадров сената. Копии заявления у Рид не сохранилось, а соответствующий текст в отделе кадров найти не удалось.

После происшествия рабочие обязанности женщины сократились, ухудшилась атмосфера на работе, после чего Рид сказала, что ей дали месяц на поиск новой работы, так как больше она не подходила для своей должности.

Газета опросила и других родных и близких предполагаемой жертвы. Подруга Рид рассказала, что женщина сообщила ей о домогательствах в 2008 году, друг и брат бывшей помощницы Байдена также подтвердили, что слышали от нее подобные утверждения.

При этом опрошенные сотрудниками The New York Times несколько человек, которые работали в Сенате вместе с Рид заявили, что ничего подобного не помнят, а также не замечали в поведении Байдена таких действий ни по отношению к помощнице, ни по отношению к другим женщинам.

Пресс-секретарь бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты США, после высказанных Рид обвинений назвала их ложными.

В апреле 2019 года несколько женщин заявили о неподобающих поступках Байдена. При этом о домогательствах заявила только одна из них — Люси Флорес. Остальные отметили, что их личное пространство было нарушено, но сексуального подтекста в этом не было.

Байден записал видеообращение с объяснениями. В нем он признает, что социальные нормы изменились и сейчас некоторые его действия могли вызвать у людей дискомфорт, но он «такой, какой есть» и не может вести себя отстраненно, как некоторые холодные и безэмоциональные политики.