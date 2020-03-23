Экс-премьера Шотландии оправдали по делу о домогательствах

Бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд, которого обвиняли в домогательствах, признан невиновным по 12 из 13 пунктов. 65-летний политик заявил, что после этого вердикта его вера в шотландское правосудие укрепилась.

Еще один пункт обвинения (попытка изнасилования) суд счел недоказуемым, передает BBC News. Это достаточно редкий случай в судебной практике, фактически его можно считать равносильным оправданию.

Министра обвиняли в сексуальных преступлениях девять женщин, в том числе чиновницы. Заявительницы утверждали, что всё происходило в период с 2008 по 2014 год, когда Салмонд находился на посту премьера. Сам он утверждал, что обвинения сфабрикованы политическими противниками или являются преувеличениями.

Бывшего премьера арестовали в январе 2019 года.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны.