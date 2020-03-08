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Стивен Кинг осудил отказ издательства выпускать книгу Вуди Аллена

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Фото: TASS/Zuma
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Американский писатель Стивен Кинг выразил обеспокоенность отказом издательства Hachette публиковать мемуары режиссера Вуди Аллена и сравнил ситуацию с надеванием намордника на авторов.

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4 марта сын кинематографиста, журналист Ронан Фэрроу объявил бойкот издательству, которое выпустило его книгу «Поймать и убить» о продюсере Харви Вайнштейне, а затем анонсировало выпуск мемуаров обвиненного в насилии Аллена.

Ряд авторов поддержали Ронана и также заявили о прекращении сотрудничества с Hachette. В итоге 6 марта издательство выступило с заявлением о прекращении работы над книгой режиссера.

«Решение Hachette бросить работу над книгой Вуди Аллена меня беспокоит. Но не из-за мистера Аллена, мне всё равно до него. Меня волнует, кому следующему наденут намордник», — написал Кинг в своем Twitter.

Кроме того, он осудил само решение издательства начинать сотрудничество с Алленом после того, как оно выпустило книгу его сына. А когда писателю напомнили об обвинениях в адрес режиссера, он ответил, что все считающие режиссера педофилом могут просто не покупать его книг и не ходить на его фильмы.

В мае 2019 года сообщалось, что от публикации мемуаров Аллена отказался ряд издательств.

В 1992 году семилетняя Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена и Мии Фэрроу, обвинила режиссера в сексуальном насилии. Она рассказала о странных действиях отца лечившему ее доктору, и тот сообщил в полицию. Расследование длилось 14 месяцев, но до суда не дошло — Аллен и Фэрроу решили, что он будет травматичным для Дилан.

Сам кинорежиссер неоднократно опровергал обвинения. Он объяснил выдуманную историю с насилием как месть Мии Фэрроу за расставание.

В 2014-м Дилан снова потребовала наказать Вуди Аллена. Ее сводный брат Ронан Фэрроу (он как журналист расследовал дело Харви Вайнштейна) поддержал ее свидетельства, а другой брат, Мозес, утверждал, что они ложные. В результате американский прокат картины «Дождливый день в Нью-Йорке» был сорван. Актеры, работавшие с Вуди Алленом, публично высказались о том, что жалеют о сотрудничестве с ним.

Вуди Аллен — 84-летний американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель, 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии «Оскар». За свою карьеру он снял более 50 фильмов. Среди них — «Полночь в Париже» (2011), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Колесо чудес» (2017) и другие.

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