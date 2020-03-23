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Осужденный за изнасилования Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma/Kristin Callahan
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам лишения свободы за изнасилования и домогательства, заразился коронавирусом. Об этом 22 марта сообщило издание Daily Mail.

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Положительный тест на COVID-19 Вайнштейн сдал в исправительном учреждении Венде в западном Нью-Йорке. В настоящее время 63-летний продюсер находится на карантине.

Государственный департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата подтвердил, что двое заключенных в Венде сдали положительные тесты на коронавирус. При этом личности зараженных не уточнялись.

Исправительное учреждение Венде должно было стать «временной остановкой» для Вайнштейна. Пока власти не решили, в какую именно тюрьму направить продюсера.

В начале марта Харви Вайнштейн перенес операцию на сердце. Затем он был госпитализирован 11 марта, спустя несколько часов после того, как суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году после того, как его обвинили в домогательствах актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. Еще несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

К 22 марта США по числу зараженных коронавирусом вышли на третье место в мире. Всего в стране заразились более 31 тыс. человек.

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