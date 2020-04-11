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Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новые обвинения

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Фото: TASS/Zuma/Lev Radin
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Бывшему американскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение в изнасиловании. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) заявила, что обвинения касаются совершения насильственных действий сексуального характера по отношению к женщине, совершенного Вайнштейном 11 мая 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Расследование продолжается.

«Если мы найдем доказательства совершения преступлений, о которых не сообщалось ранее, как мы сделали в данном случае, мы определим, есть ли необходимость в предъявлении дополнительных обвинений», — цитирует журнал заявление прокурора округа Джеки Лейси.

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

24 февраля его признали виновным в сексуальном насилии над бывшим ассистентом продюсера «Проекта подиум» Мириам Хали и в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн. По двум более серьезным пунктам обвинения он был оправдан.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

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