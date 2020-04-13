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Шесть человек погибли из-за торнадо в Миссисипи

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Фото: REUTERS
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В американском штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек. О этом 13 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами сильных бурь и торнадо, которые в воскресенье, 12 апреля, обрушились на южную часть штата, стал один человек в округе Уолтхолл, двое — в округе Лоуренс, а также трое — в округе Джефферсон Дэвис. По мнению экспертов, эти данные не являются окончательными. Власти региона сейчас уточняют объем нанесенного ураганом ущерба, пишет REGNUM.

На размещенных в Сети кадрах видны разрушенные здания, вырванные с корнем деревья и темное, затянутое облаками небо. Очевидцам даже удалось запечатлеть сам торнадо, отмечает телеканал «360».

Как отмечает телеканал CNN, торнадо также прошлись по другим южным штатам США — по районам Луизианы и Техаса. Бури нанесли урон более чем 300 жилым домам и зданиям, без электричества остались тысячи семей в Миссисипи и Луизиане, пишет сайт kp.ru.

В начале марта сообщалось, что шторм и торнадо, обрушившиеся на американский штат Теннесси во вторник, 3 марта, частично повредили здание тюрьмы, где снимались фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту».

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