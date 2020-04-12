Индекс самоизоляции в Москве 12 апреля достиг 4,0

Индекс самоизоляции по состоянию на 20:00 12 апреля в Москве составляет 4,0, следует из данных компании «Яндекс».

Большая часть жителей столицы находится дома, на улицах почти никого, сообщается в статистике. Отмечается, что в Подмосковье также показывается высокий уровень самоизоляции. Так, в Лыткарино индекс составляет 4,3, в Зеленограде и Лобне 4,2. Наиболее низкий показатель зарегистрирован в Котельниках — 3,5.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии (тогда он составлял около 2,7).

Шкала уровня городской активности измеряется в значениях от 0 до 5, где наименьший показатель означает, что на улице много людей, а наибольший ― «все сидят дома».

В субботу, 11 апреля, по данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве составлял 3,7.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровело 1 291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.