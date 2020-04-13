«Лежать на печке в карантин и есть оладушки — совсем не выход»

Пандемия коронавируса приостановила все международные спортивные соревнования, и волейбол не стал исключением. На неопределенный срок отложена Лига наций — традиционный коммерческий турнир национальных сборных, который должен был стартовать в мае. Новые даты для него постараются найти после Олимпиады в Токио, которая перенесена на лето 2021 года. Как в такой ситуации национальной команде готовиться к главному старту пятилетнего цикла, «Известиям» рассказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин. Олимпийский чемпион, самый титулованный игрок в истории отечественного волейбола (36 наград) также пояснил свою позицию относительно объявленного победителя недоигранного сезона чемпионата страны, уходе Алексея Вербова в «Кузбасс» и перспективах сына Павла стать топ-игроком.

— Как проходит ваш карантин? Удается поддерживать форму?

— Уже две недели со всей семьей находимся дома за городом, соблюдаем режим самоизоляции и стараемся извлекаться пользу из этого. Во-первых, появилось время что-то доделать по хозяйству. Во-вторых, у нас есть небольшая игровая площадка во дворе. Натянули сетку, повесили кольцо — так что активно играем в волейбол и баскетбол. Ну и у нас есть турник, на котором все активно занимаются.

— Как часто общаетесь с игроками сборной? Никто не впал в депрессию от временного заточения?

— Постоянно на связи с ребятами, они в ожидании хороших новостей, апатии ни у кого нет. Все в одинаковых условиях. Нужно готовить себя к новому сезону. Лежать на печке и есть оладушки — совсем не выход. Уверен, до этого не дойдет. Все игроки и кандидаты в сборную молодые и энергичные ребята, и поэтому по возможности будут поддерживать физические кондиции.

— Были ли игроки, которые хотели закончить со спортом после Токио-2020?

— У нас нет сильно возрастных волейболистов, так что и разговоров о том, что у кого-то это последние соревнования, — тоже не было. Все, кто есть в расширенном списке команды, готовы через год быть в оптимальной форме.

— Как корректировать подготовку к Олимпийским играм, учитывая отмену Лиги наций – 2020?

— С календарем пока всё совершенно непонятно. События с COVID-19 разворачиваются таким образом, что вряд ли какие-то соревнования с участием сборных состоятся в 2020 году. Будем думать, что делать, но не всё зависит от нас. Во всех странах разная эпидемиологическая ситуация. Если угроза распространения коронавируса пойдет на спад во всей Европе, то нам, возможно, удастся организовать какие-то товарищеские матчи. Хотелось бы собрать ребят вместе, но лишний раз рисковать нельзя. Если заразится кто-то один, то это может распространиться на всю команду. Так что пока все в режиме ожидания.

— Лидер сборной Дмитрий Мусэрский выступает в Японии — в этой стране пройдут ближайшие Олимпийские игры. Насколько там любят волейбол?

— В Японии волейбол очень популярен. По крайней мере на матчах сборной там всегда полный зал. Если немного углубиться в историю, то японская команда долгое время была одной из ведущих волейбольных стран мира. Она выигрывала Игры-1972, несколько раз была призером на Олимпиадах и чемпионатах мира. В последнее время им нелегко, так как стал преобладать физически сильный волейбол. Сейчас японцы не входят в топ-10, но традиции там большие. Поэтому приезд Мусэрского в «Сантори» стал событием для страны. Знаю, что к нему отличное отношение фанатов, и уверен, что ему там очень нравится.

— Удается следить за его игрой?

— В этом году редко, но у нас нет сомнений, что Дима суперпрофессионал и к Олимпийским играм подойдет в оптимальной форме. Тут я уверен на 100%.

— Новосибирский «Локомотив» объявили чемпионом без розыгрыша плей-офф. Хотя в целом ряде стран победителя решили не признавать. Как отнеслись к этой новости?

— По той игре, которую они демонстрировали по ходу сезона, игроки и тренерский штаб «Локомотива» доказали, что они одни из лучших. Понятно, что мы можем говорить, что в плей-офф всё могло бы сложиться по-другому. Абсолютно с этим согласен, но судьба распорядилась таким образом, что провести игры на вылет нельзя. Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) надо было принимать какое-то решение, и, думаю, что объявить чемпиона, согласно текущей турнирной таблице, — вполне справедливо. Поздравляю новосибирцев, их игроки и тренерский штаб заслужили золотые медали.

— Было много недовольных таким решением ВФВ — не приведет ли это к расколу в сборной?

— Давайте посмотрим на таблицу чемпионата России. Все команды провели одинаковое количество матчей на момент остановки турнира. У «Локомотива» — на одну победу больше, чем у занимавших второе и третье места казанского «Зенита» и кемеровского «Кузбасса». На две победы больше, чем у московского «Динамо» и т.д. Понятно, что можно жаловаться и спорить, не соглашаться с решением федерации. Недовольные будут всегда. Но пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизни людей всего мира, и спортивные соревнования не могут остаться в стороне.

Что касается вашего вопроса, то могу заверить, что раскола в сборной из-за чемпионства «Локомотива» точно не будет. Я это обещаю. У нас все ребята адекватные.

— В футболе, баскетболе и хоккее многие игроки идут навстречу своим клубам и соглашаются на снижение заработной платы. А как с этим обстоят дела в волейболе?

— Абсолютно не знаю. Это не мое дело. В данном вопросе всё касается исключительно взаимоотношений клуба и игрока (его агента).

— Уход вашего многолетнего партнера по сборной Алексея Вербова с поста старшего тренера казанского «Зенита» стал для вас неожиданным?

— Мы с Лешей близкие друзья, постоянно встречаемся, общаемся о волейболе и не только. И я поддерживаю его решение покинуть Казань. Уверен, что он благодарен руководству клуба, Владимиру Романовичу Алекно за то, что они пошли на такой шаг и доверили ему команду. Алекно была нужна небольшая разгрузка — для него сезон вне большого волейбола — глоток свежего воздуха. Сейчас он решил полноценно вернуться, и Вербов принял решение пойти в самостоятельное плавание. Когда ты работаешь один — учишься на своих ошибках, и это дает тебе неоценимый опыт. В Казани такой полной самостоятельности было тяжело добиться.

— Алексей Вербов уже согласовал назначение в «Кузбасс». Как оцените перспективы его новой команды?

— Замечательная, молодая и амбициозная команда. Понятно, что сейчас так складываются обстоятельства, что не все лидеры останутся на следующий сезон. Тем не менее там есть люди, вокруг которых заново можно строить клуб. И я рад, что такая миссия выпала Вербову. Хочу пожелать ему удачи. Он умный и наверняка справится со всеми поставленными задачами.

— В целом довольны, как развивается ваш родной клуб «Белогорье»?

— В последние годы у нас бывали разные ситуации, и руководство клуба во главе с президентом Геннадием Яковлевичем Шипулиным выбрали направление на омоложение команды. Сейчас идет смена поколений, и все болельщики должны понимать, что удержать победные результаты начала 2000-х будет крайне сложно. Молодежи надо дать время. В целом считаю, что команда на правильном пути — свои воспитанники подтягиваются к составу и в ближайшее время будут составлять его костяк. Если их всех удастся сохранить, то через пару лет «Белогорье» станет бороться за высокие места.

— Ваш сын — Павел (доигровщик в «Белогорье») — раньше вас выиграл свой первый трофей в карьере, взяв Кубок вызова – 2019. Как оцените его шансы стать топ-игроком?

— У него есть хороший потенциал, чтобы стать классным волейболистом. Теперь всё зависит от его работы, желания развиваться, терпения. Также важно, какие тренеры у Павла будут, обойдут ли стороной травмы. Всё это очень взаимосвязано. Но человек он моральной устойчивый, обладает практически всеми элементами игры. Я за него спокоен.

— В начале интервью вы сказали, что играете у себя во дворе в баскетбол. Знаете, что уроженец Белгорода Алексей Швед сейчас, пожалуй, лучший игрок в Европе.

— Конечно, знаем и гордимся Шведом. Слежу, как развивается его карьера. Был в NBA, а в последнее время выступает за «Химки» и часто бьет различные рекорды в Евролиге. Хочу пожелать ему еще долгих лет карьеры и крупных побед в сборной и клубе.