«Тревожит отсутствие резерва у сборной России»

В пятницу стартует женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная России проведет первый матч против Белоруссии. Также в одной группе с нами выступят Словакия, Германия, Испания и Швейцария. Наша команда не добивалась больших успехов в женском волейболе с 2015 года, когда завоевала золото континентального первенства.

Не будет просто подопечным Вадима Панкова и сейчас. Особенно на фоне отсутствия из-за травмы главной звезды отечественного волейбола последних лет доигровщицы Татьяны Кошелевой, лучшей нападающей «золотого» ЧМ-2010 и самого ценного игрока двух победных чемпионатов Европы (2013, 2015). В интервью «Известиям» серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее, двукратный бронзовый призер ЧМ и трехкратный чемпион Европы Татьяна Грачёва поделилась мнением о сложностях, с которыми столкнется Россия на Евро-2019.

— Сейчас у России оптимальный состав?

— Наш состав более-менее понятен. Но проблема в том, что у нас нет хорошей замены тем волейболисткам, которые уже сыгрались и, надеюсь, еще улучшат взаимопонимание. Сколько лет мы ищем вторую диагональную, сколько лет нет понимания, кто будет основной связующей... Понятно, что из вторых связующих у нас более опытная Женя Старцева, но кто будет ее заменой в случае каких-то непредвиденных обстоятельств? Нам нельзя попадать в ситуацию прошлогоднего чемпионата мира, когда выбыла Наталья Гончарова — и всё: мы должны были ставить молодых, менять им амплуа, проводить какие-то эксперименты с составами. Это ненормально для выступлений на таком ответственном турнире. Мы должны были к этому моменту вырастить сотню таких Гончаровых.

— А основной состав у нас внушает оптимизм?

— Да. Тревожит отсутствие резерва, но в остальном есть хорошие исполнители среди основных игроков. Имеются шикарные первый темп и диагональные, а также быстро растущие молодые в лице Ирины Воронковой и Ксении Парубец. Но всё упирается в то, что наши девчонки до чемпионата Европы не так много тренировок и игр провели вместе. Часть из них присоединилась к команде только на сборе перед олимпийским отбором. Во время Лиги наций тоже была большая ротация. Уже по ходу в состав вливались те же Парубец, Воронкова, а также Евгения Старцева. Было заметно, что они готовы значительно хуже тех, кто уже имел игровую практику. Надеюсь, перед чемпионатом Европы времени хватило, чтобы всех привести к общему знаменателю.

— От кого из соперников по группе России стоит ждать опасности?

— Тут от всех можно ждать опасности. Я помню, мы приехали в Чехию на чемпионат Европы (1993 года. — «Известия») и проиграли первый матч сборной Украины со счетом 0:3. Потом мы выиграли то первенство. Я уже не помню, как складывался наш финальный матч (победа 3:0 над Чехией и Словакией. — «Известия»), но то поражение от Украины до сих пор в голове сидит. Оно дальше никак не повлияло на наши медали, но мы не ожидали его. Вроде готовились к матчу, но в итоге вышли не в лучшем состоянии или просто недооценили соперника. И после такого поражения дальше психологически тяжело было играть.

— Такое может повториться в предстоящем Евро?

— Сейчас нам играть первый матч с другими соседями — сборной Белоруссии. А это страна, игроков которой рады видеть у себя российские клубы. Волейболистки этой сборной востребованы в ведущих европейских командах — что тоже о чем-то говорит. А стартовый матч — всегда волнительный, с кем бы ты ни играл. Так что надо выкладываться в первой же встрече и затем прибавлять в мастерстве по ходу турнира, поскольку у нас очень хорошие игроки и толковый тренер. И важно всё это объединить в одно целое.

— На что Россия может претендовать на чемпионате Европы?

— Сложно что-то заранее говорить. Но нам там будет очень тяжело. Конкуренция в европейском женском волейболе сейчас очень высокая. Тем более надо учитывать то, что многие сильные сборные уже в ходе Лиги наций целенаправленно наигрывали состав, не делая ту ротацию, о которой я говорила выше. Сербия, Польша, Италия, Болгария, Бельгия имели стабильный состав. Надеюсь, в ходе групповой стадии Россия будет прибавлять и в хорошем состоянии подойдет к плей-офф. Наш основной состав и тренер способны на это. Но для этого надо было проделать большой объем подготовительной работы.

— Как вам игра нашей сборной на недавнем олимпийском отборе и, в частности, в решающем матче с Кореей (3:2)?

— Качество нашей игры было низким, несмотря на то что главную задачу мы выполнили. Хорошо, что вышли на Олимпийские игры. Но игру явно надо улучшать. И нужно было это сделать за короткий промежуток времени перед чемпионатом Европы. Посмотрим, насколько удалось. При этом волейбол там будет другой, нежели на олимпийском отборе против Кореи. В Европе стиль игры не такой быстрый — он более силовой. И даже более удобный для России, но и в этих условиях у нас в Лиге наций были проблемы во встречах с Сербией, Италией, Турцией. Поэтому работы еще непочатый край.

— Отсутствие Татьяны Кошелевой сильно усложняет жизнь сборной России?

— То, что Татьяны не будет на Евро, плохо для нас. Но если она не в порядке и сама говорит, что ее здоровье не вынесет одновременно игры за сборную и клубный сезон, то нет смысла рассуждать, помогла бы она нам или нет. Если Кошелева по медицинским показателям не может играть, ничего не поделаешь. Хотя, конечно, она бы пригодилась команде на чемпионате Европы.