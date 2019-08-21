Обеднели без Кошелевой: отсутствие лидера усложнит России игру на ЧЕ

Предстоящий чемпионат Европы по волейболу среди женщин станет крайне сложным для сборной России из-за отсутствия стабильности состава на протяжении последних месяцев. То, что значительная часть ведущих игроков не выступала за национальную команду в первой половине лета в Лиге наций, дает фору другим участникам континентального первенства, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Но еще больше скажется отсутствие из-за травмы нашей главной звезды Татьяны Кошелевой.

Европейские трудности

Чемпионат Европы стартует в пятницу и пройдет в четырех городах — турецкой Анкаре, польском Лодзе, венгерском Будапеште и словацкой Братиславе. Нашей команде так и не удалось дождаться чемпионку мира 2010 года Татьяну Кошелеву, которая из-за травмы не сможет сыграть за сборную и теперь готовится к клубному сезону, в котором ей предстоит дебют за китайский «Гуандун Эвергранд».

— Потеря Кошелевой как игрока очень ощутима, — поделилась с «Известиями» трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр – 2000 Татьяна Грачёва. — С момента, когда она стала лучшим игроком победного чемпионата мира, прошло почти 10 лет, но никто до уровня Татьяны еще не поднялся. Будь у нас 15 человек с таким талантом, мы могли бы спокойно сказать: «Ну, подумаешь, проблема, пусть едет за границу деньги зарабатывать». Но, к сожалению, это не так. Кошелева очень нужна сборной, и тот факт, что ее не будет на Евро, может негативно сказаться на результате.

Ранее в Лиге наций главный тренер команды Вадим Панков неоднократно проводил ротацию состава, играя на отдельном этапе молодежью. В оптимальном составе наша команда собралась уже в конце июля, когда начала готовиться к межконтинентальной олимпийской квалификации.

— Нам однозначно будет тяжело на чемпионате Европы, поскольку там очень высокая конкуренция, — добавила Татьяна Грачёва. — Есть много сборных, которым мы, к сожалению, в последнее время уступаем. Что касается качества игры России на квалификации к Олимпиаде, то оно было низким. Очень хорошо, что мы выполнили главную задачу — отобрались на ОИ в Токио. Но впереди еще много работы в плане улучшения игры. Волейболистки не так давно собрались вместе, многие были в отпусках и пропустили Лигу наций. Поэтому за такой короткий промежуток времени нужно сделать очень многое, чтобы подготовиться к чемпионату Европы и быть конкурентоспособными.

Проверка ближайшего резерва произошла после прошлогодней неудачи на чемпионате мира. По мнению двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой, сейчас команда более боеспособная, чем тогда.

— Это была плановая ротация, чтобы проверить наш запас, на который можно будет рассчитывать в ближайшем будущем, а возможно, и сейчас, если из-за травмы потеряем кого-то из основных игроков, — отметила в разговоре с «Известиями» Екатерина Гамова. — Да, в Лиге наций у нас не было ведущих волейболисток, которые присоединились к команде уже при подготовке к олимпийской квалификации. Но, надеюсь, за счет этого удалось проверить всех возможных участников чемпионата Европы и собрать боеспособный коллектив.

Не оглядываясь на отбор

Последним успехом сборной России была победа на чемпионате Европы – 2015. С тех пор наша команда на крупных турнирах — Олимпиаде-2016, чемпионате Европы – 2017 и ЧМ-2018 — не добиралась дальше четвертьфиналов. Неудачно мы выступили и в 2017–2018 годах в Лиге наций, не сумев выйти в «Финал шести». В начале августа россиянкам удалось добиться успеха на олимпийском отборе, который проходил в Калининграде. Наша команда обыграла Мексику (3:0) и Канаду (3:0), но едва не упустила досрочную путевку на Игры-2020 в Токио в решающем матче с Южной Кореей. Россия проигрывала 0:2 после двух сетов, а в третьем уступала 18:22. Кореянкам оставалось три мяча до окончательной победы, но благодаря подаче нашего лидера Натальи Гончаровой и удачным блокам команда Вадима Панкова спасла третью партию (25:22), а затем выиграла две оставшиеся.

— Трудно делать прогнозы на чемпионат Европы по олимпийскому отбору, потому что соперники были не уровня нашей команды, — пояснила Екатерина Гамова. — Да, была сложная игра с Кореей, где мы показали характер, что вызывает сдержанный оптимизм. Но дальше будут совсем другие матчи. Следующий этап — это чемпионат Европы. У нас было время подготовиться к нему и устранить имеющиеся игровые проблемы, поэтому надеюсь, что Россия сможет показать себя с лучшей стороны.

В пятницу наша команда проведет первый матч, в котором встретится с Белоруссией. Также в нашей группе выступают команды Швейцарии, Словакии, Германии и Испании. Все встречи этой шестерки пройдут в Братиславе. Из каждого квартета в плей-офф выйдут по четыре сборные. Они начнут играть на вылет с 1/8 финала. Континентальное первенство продлится до 8 сентября.