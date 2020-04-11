Собянин объяснил принципы передвижения пешком в Москве

В Москве пока можно передвигаться пешком без пропусков. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что при таком передвижении необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

С 15 апреля, по его словам, обязательным станет наличие паспорта и цифрового пропуска для передвижения по городу.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу», — написал он.

Проверяться пропуска будут в присутствии их владельца с помощью специальной программы в планшете. Получение его обязательно для передвижения любым видом транспорта в городе.

Пропуска не нужны детям до 14 лет, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и «иным служащим, имеющим удостоверения установленного государством образца».

Оформить пропуск можно будет на сайте mos.ru или отправив СМС на короткий номер 7377 с понедельника, 13 апреля.

Пропускная система в столице носит заявительный характер и подразделяется по целям поездок — на работу, в медучреждения, в личных целях — в магазин, на дачу, на вокзал и т.д.

Пропуск для личных поездок будет выдаваться на один день и на поездку до места назначения и обратно. Получить его можно будет два раза в неделю.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Также Собянин уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация в городе начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1,3 тыс., добавил столичный градоначальник.

9 апреля в городе ввели новые штрафы в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле. Меры начали действовать с 10 апреля. По словам Собянина, штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По данным оперштаба на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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