СМИ узнали об ограничении въезда в Москву для авто с региональными номерами

Столичная Госавтоинспекция ограничила въезд в город для легковых автомобилей из других регионов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен», — говорится в сообщении.

Как стало известно, ограничения не распространяются на автомобили из Подмосковья. Остальные машины с региональными номерами разворачивают на постах ДПС, если у водителя нет безотлагательной причины для поездки в столицу. В настоящий момент под контролем ГИБДД находится порядка 160 въездов в город.

По информации собеседника агентства, в скором времени аналогичные меры будут приняты при въезде в Московскую область, куда не будут пускать автомобили с номерами других регионов.

Также сообщается, что правоохранители начнут составлять протоколы на водителей, которые выехали в город без веских причин, несмотря на режим самоизоляции. Нарушителям, целью которых не являются поездки в магазин, аптеку, к врачу или на дачу, грозит штраф в 4 тыс. рублей.

О том, что наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщалось ранее в субботу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Пропускная система будет носить заявительный характер. При этом власти города оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Накануне Собянин уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация в городе начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1,3 тыс., добавил столичный градоначальник.

9 апреля в городе ввели новые штрафы в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле. Меры начали действовать с 10 апреля. По словам Собянина, штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По данным оперштаба на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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