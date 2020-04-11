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Малокомплектные школы Приморья продолжат занятия в очном формате

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В Приморском крае принято решение не завершать раньше срока учебный год. Школьники вернутся к урокам в классах или продолжат заниматься дистанционно. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

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По словам главы краевого минобразования Натальи Бондаренко, 103 малокомплектные школы, в которых обучается от пяти до 50 человек, продолжат работу в очном режиме. У многих из этих учеников нет компьютеров или доступа к интернету, пишет Vostokmedia.

Министр отметила, что в классах будет не более 12 учеников, уроки будут длиться всего 30 минут, а помещения будут регулярно проветриваться. Остальные школы, в зависимости от муниципалитета, будут вести уроки либо в обычном, либо в дистанционном формате.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец 7 апреля оценила возможность продления учебного года для одиннадцатиклассников до 8 июня. «Родители с тревогой и страхом ждут любых новостей о том, что режим самоизоляции будет продлен. Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — сказала она. Волынец отметила, что из-за пандемии коронавируса и удаленного обучения образовательный процесс сбился, а из-за этого школьники могут хуже сдать ЕГЭ.

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