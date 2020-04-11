Мурашко оценил дистанционную продажу лекарств в условиях эпидемии

Закон о порядке дистанционной продажи лекарств стал позитивным фактором в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Настораживает, что всегда существуют риски для недобросовестных продавцов, аптечных организаций или организаций, которые скрываются под видом лицензированных фармацевтических организаций», — объяснил он в интервью ТАСС. По словам министра, торговля должна быть сопряжена с маркировкой лекарств. Это необходимо, чтобы убедиться в легальности препарата и понимать, не выведен ли он из оборота.

Мурашко также уточнил, что чеснок, лимон, имбирь влияют на состояние общего иммунитета, но не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами по эффективности лечения вирусов.

«Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов», — добавил он. По словам Мурашко, повышающие уровень интерферона препараты отечественного производства могут быть применены для лечения и профилактики легких форм коронавируса.

Министр подчеркнул, что лечение должен назначать исключительно врач.

Ранее, в субботу, стало известно о нахождении под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 159 тыс. россиян.

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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