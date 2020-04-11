В Конго зафиксировали новую смерть от вируса Эбола

В Демократической Республике Конго (ДРК) от вируса Эбола скончался мужчина. За последние 50 дней это первый случай заражения, сообщает агентство Reuters.

Новый случай Эболы, был диагностирован у 26-летнего мужчины в районе Бени, города на востоке Конго. Симптомы заболевания появились у него 27 марта, а в четверг он скончался в больнице.

Власти страны планировали объявить об окончании эпидемии Эболы в воскресенье, 12 апреля. Сейчас все силы государства направлены на борьбу с коронавирусом нового типа. COVID-19 подтвержден у 215 человек, 20 скончались. Кроме того, в ДРК отмечена вспышка кори.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что к борьбе с возможной новой вспышкой Эболы готовы приступить медицинские бригады на местах. На данный момент от вируса существует две вакцины.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты показали свою готовность к борьбе с лихорадкой Эбола — именно они создали препарат, который оказался самым эффективным в мире.