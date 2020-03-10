В Конго зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Демократической Республике Конго подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минздрав страны во вторник, 10 марта.

Инфицированный оказался гражданином Бельгии. Его поместили в карантин после положительного анализа на коронавирус в аэропорту города Киншаса.

Ранее во вторник сообщалось, что новый тип коронавируса добрался до Буркина-Фасо. Заболевшие старше 50 лет, и они недавно вернулись из Франции. Пациенты помещены в больницу на карантин.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.