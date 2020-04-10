Россия передала странам СНГ 1,5 тыс. тестов на COVID-19

Россия передала странам СНГ более 1,5 тыс. тест-наборов отечественного производства для выявления коронавируса, в планах передать еще 3 тыс. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу, 10 апреля.

Как объяснили в ведомстве, каждый набор рассчитан на 100 исследований лабораторной диагностики, системы были разработаны «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«По просьбам этих стран планируется дополнительно передать еще более 3 тыс. тест-наборов (в том числе почти 2 тыс. наборов реагентов для пробоподготовки)», — говорится в сообщении ведомства.

Также Россия осуществляет поставки лечебно-диагностической техники, лекарственных средств, препаратов и сырья для производства медикаментов, средств индивидуальной защиты.

Стороны обмениваются опытом по лечению заболевших COVID-19 по видеосвязи. В исполкоме СНГ создана рабочая группа по мониторингу ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Ранее в этот день специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представили тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса, которые могут определять наличие инфекции за 15–20 минут. Тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Документы на регистрацию разработки будут поданы в начале следующей недели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 10 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,6 млн случаев заболевания, скончались 96 тыс. человек.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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