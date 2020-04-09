Минздрав закупит компоненты для тестов на COVID-19 на 5,7 млн рублей

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) Минздрава России в рамках госзакупки заключил договор с «ДНК-Технология» на поставку компонентов для производства тестов на выявление COVID-19 .

Сумма контракта составляет 5 683 300 рублей. Тендер проходил в виде закупки у единственного поставщика.

«Поставка компонентов для производства «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», — сообщает в четверг официальный портал госзакупок.

Согласно документации, ФГБУ ЦСП требуется приобрести данные компоненты из-за введения в России режима повышенной готовности «в целях выявления и предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Пандемия коронавирусной инфекции признана обстоятельством непреодолимой силы».

О том что «ДНК-Технология» будет производить тест-систему для выявления коронавирусной инфекции сообщили в Минпромторге 3 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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