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Попова отвергла необходимость тестирования всех россиян на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Всем россиянам не стоит сдавать тесты на коронавирус, а вот маски носить нужно. Таким мнением поделилась в пятницу, 10 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Маски нужно носить. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу», — сказала Попова.

Кроме того, она отметила, что тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу в России показала, что он есть только у 3%.

Ранее в этот же день Федеральное медико-биологическое агентство представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса. Эти образцы сократили время получения результата до 15-20 минут.

Накануне, 9 апреля, Роспотребнадзор заявил, что в российских регионах есть запас более чем в миллион тест-систем для выявления коронавируса.

8 апреля стало известно, что Россия отправила свои тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски новых проникновений коронавируса в государство.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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