Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» прогнозы по COVID-19

При прогнозировании распространения коронавируса не стоит полагаться на «сверхоптимистические» оценки касательно COVID-19 и его последствий. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом Медведев подчеркнул, что власти не должны использовать «сверхоптимистические» оценки нынешней ситуации с коронавирусом, чтобы грамотно оценивать объемы и масштабы актуальной угрозы. Также он добавил, что в мире существует достаточное количество прогнозов, передает «Газета.ru».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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