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Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» прогнозы по COVID-19

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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При прогнозировании распространения коронавируса не стоит полагаться на «сверхоптимистические» оценки касательно COVID-19 и его последствий. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом Медведев подчеркнул, что власти не должны использовать «сверхоптимистические» оценки нынешней ситуации с коронавирусом, чтобы грамотно оценивать объемы и масштабы актуальной угрозы. Также он добавил, что в мире существует достаточное количество прогнозов, передает «Газета.ru».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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