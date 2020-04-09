СМИ узнали о согласии участников ОПЕК+ с новой сделкой по сокращению добычи

Все участники сделки ОПЕК+ на заседании министров 9 апреля согласились с условиями нового соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным «Интерфакс», стороны договорились снизить нефтедобычу на 10 млн баррелей в сутки на период с мая по июнь.

При этом поступает разная информация по решению Мексики. Так, источник ТАСС утверждает, что Мехико не дает своего согласия, и переговоры продолжаются.

Также сообщается, что участники переговоров наметили общий проект, однако окончательное решение пока не принято.

На встрече в четверг обсуждается создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка. Как отмечал глава Минэнерго России Александр Новак, увеличение количества стран — участниц сделки оправдано, ведь сегодня государствам-производителям необходимо объединить усилия по снижению перепроизводства на энергетическом рынке.

Встреча в онлайн-формате началась в 17:30 мск. По данным СМИ, в первые два часа представители стран-участниц сделки обменивались мнениями о ситуации на рынке, а затем начали рассматривать сценарии сокращения добычи.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россия и Саудовская Аравия уже условились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.