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Трамп назвал ОПЕК незаконным объединением

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп назвал ОПЕК незаконной организацией и заявил, что ему плевать на нее. Трансляция брифинга велась в субботу, 4 апреля, на странице Белого дома в Twitter.

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«Я был против ОПЕК всю свою жизнь, потому что что это. Это же незаконно. Ее [ОПЕК] можно назвать картелем, ее можно называть монополией, но она рушится, поэтому мне плевать на ОПЕК», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти из Соединенных Штатов, чтобы защитить энергетический сектор страны из-за падений цен на нефть.

Обрушение произошло 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

В свою очередь, глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева заявил, что внеплановая встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В нее сейчас входят 13 стран.

ОПЕК+ включает в себя также Россию, Казахстан и Азербайджан. При этом основными производителями нефти являются РФ и Саудовская Аравия.

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