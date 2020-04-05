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Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic/imageBROKER.com
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Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны. Об этом он заявил на брифинге, который Белый дом транслировал в Twitter.

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«Я очень верю в нашу энергетическую сферу, мы должны о ней заботиться», — заявил американский лидер.

По его словам, если возникнет такая необходимость, он введет пошлины на импорт нефти, чтобы защитить американские компании и десятки тысяч работников.

Ранее Трамп заявил, что пока не будет вводить санкции или пошлины на фоне падений цен на нефть в отношении России и Саудовской Аравии, но в будущем такие меры возможны. Американский лидер подчеркнул, что обе страны так нарастили добычу, что нефть стала дешевле воды.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+. Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.

По словам экспертов, негативным фактором стало и распространение коронавируса, из-за которого сократился спрос на сырье.

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