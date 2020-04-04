Встречу министров стран ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля. Об этом заявила агентству «Интерфакс» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева.

«Встреча перенесена на 9 апреля», — заявила Алиева в ответ на запрос агентства.

О причинах переноса она не сообщила.

Ранее СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание должно было состояться 6 апреля.

3 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак также предупредил о возможности дальнейшего обвала нефтяных цен. Собеседник «Интерфакса» рассказал, что Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия поступят также.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.