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СМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

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«Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Три страны не согласны, идут дискуссии», — сказал собеседник агентства.

По сведениям другого источника, «судя по всему, встреча закончится очень нескоро».

Совещание стран ОПЕК+ в онлайн-формате началось 9 апреля в 17:30 мск. Первые два часа представители стран — участниц сделки обменивались мнениями о ситуации на рынке, а затем начали рассматривать сценарии сокращения добычи.

Страны договорились сократить добычу нефти на 23% в мае-июне. Это составит 10 млн баррелей в сутки на всех участников сделки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. 9 марта нефтяные рынки обвалились более чем на 30%.

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