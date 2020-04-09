СМИ сообщили о договоренности между странами ОПЕК+ сократить добычу нефти на 23%

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 23% в мае — июне. Это составит 10 млн баррелей в стуки на всех участников сделки. Об том сообщает в четверг, 9 апреля, ТАСС со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.

По данным агентства, после снижения уровня добычи нефти в указанные месяцы с июля и до конца года квота будет снижена до 8 млн баррелей в сутки, а с января «до конца апреля 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки».

Сообщается, что ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью журналистам заявил о вероятности сокращения каждой страной — участницей ОПЕК+ производства сырья на 22% в случае снижения общей добычи на 10 млн баррелей в сутки. При этом он отметил, что само государство, а также Ливия и Венесуэла будут исключены из необходимости сокращать добычу нефти.

Встреча началась в 17:30 мск. По данным агентства, в первые два часа представители стран—участниц сделки обменивались мнениями о ситуации на рынке, а затем начали рассматривать сценарии сокращения добычи. Из-за ситуации с распространением коронавируса встреча впервые проходит в формате видеоконференции.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg заявил о том, что страны — участницы ОПЕК+ и не входящие в альянс государства на заседании 9 апреля могут договориться о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки.

Дмитриев также добавил, что Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти.

В этот же день о том, что Саудовская Аравия снизит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений, а Россия согласилась сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, писал The Wall Street Journal.

В свою очередь Reuters сообщило о принципиальной договоренности Москвы и Эр-Рияда по нефтяной сделке. Речь идет о снижении уровня добычи углеводорода странами-нефтепроизводителями на 20 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. 9 марта нефтяные рынки обвалились более чем на 30%.