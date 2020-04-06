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Полиция Красноярска начала проверку после нападения на медсестру скорой помощи

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на медсестру скорой помощи в Красноярске. Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказали в пресс-службе городского отдела полиции.

«В полицию поступило сообщение о причинении медицинскому работнику телесных повреждений. Личность нападавшего установлена. Полиция начала проверку», — приводит сообщение ТАСС.

Нападавший схватил медсестру за волосы и ударил ее головой об стену, в результате чего она получила сотрясение мозга, сообщила специалист по связям с общественностью скорой помощи Красноярска Наталья Ковальчук.

По информации правоохранительных органов, медики приехали на вызов в одну из квартир в Кировском районе для оказания помощи женщине, которая была избита этим же мужчиной.

24 марта в Красноярске фельдшеры скорой помощи приехали на вызов, однако им никто не открыл. Они провели у запертой двери около 20 минут. После этого вызвавший врачей местный житель сам спустился к машине скорой помощи. Фельдшер попытался выяснить, какие жалобы есть у пациента, но тот начал кричать и напал на медика, ударив кулаком в челюсть.

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