В Подмосковье хоккейный тренер впал в кому после избиения

Тренер и игрок хоккейной любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин впал в кому после избиения. Нападение на мужчину произошло в подмосковном Видном. Об этом сообщает в среду, 25 марта, РЕН ТВ.

Информация о нападении на Ермишина появилась на местных хоккейных форумах. Как сообщается, избили тренера в торговом центре. Он был госпитализирован и уже перенес две операции.

Представитель спортсмена подтвердил телеканалу информацию о произошедшем. Обстоятельства инцидента выясняются.

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