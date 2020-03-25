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В Подмосковье хоккейный тренер впал в кому после избиения

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Фото: lhl-77.ru
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Тренер и игрок хоккейной любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин впал в кому после избиения. Нападение на мужчину произошло в подмосковном Видном. Об этом сообщает в среду, 25 марта, РЕН ТВ.

Информация о нападении на Ермишина появилась на местных хоккейных форумах. Как сообщается, избили тренера в торговом центре. Он был госпитализирован и уже перенес две операции.

Представитель спортсмена подтвердил телеканалу информацию о произошедшем. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в марте актер Кирилл Емельянов, известный по ролям в сериале «Кадетство» и фильме «Сволочи», был задержан в Москве после конфликта с врачами. Артиста доставили в отделение полиции в Раменках.

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