Названа сумма ущерба от погромов в Гонконге

Общая сумма ущерба, нанесенного правительственным зданиям в Гонконге во время массовых беспорядков, составила 61 млн гонконгских долларов (около $7,9 млн). Об этом со ссылкой на доклад местных властей сообщили китайские СМИ.

Больше всех пострадал комплекс Законодательного совета, который подвергся штурму, — на него приходится четверть суммы, передает ТАСС.

28 февраля полиция задержала одного из организаторов протестов в Гонконге, медийного магната Джимми Лая. Ему инкриминируется участие в акции и угрозы в адрес репортера. Власти Китая также считают, что он поддерживает тесные контакты с оппозицией и политической элитой США.

Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Митингующие требовали отмены поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая. В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты до сих пор настаивают на проведении независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введении прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.