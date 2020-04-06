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Названа сумма ущерба от погромов в Гонконге

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Фото: Global Look Press
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Общая сумма ущерба, нанесенного правительственным зданиям в Гонконге во время массовых беспорядков, составила 61 млн гонконгских долларов (около $7,9 млн). Об этом со ссылкой на доклад местных властей сообщили китайские СМИ.

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Больше всех пострадал комплекс Законодательного совета, который подвергся штурму, — на него приходится четверть суммы, передает ТАСС.

28 февраля полиция задержала одного из организаторов протестов в Гонконге, медийного магната Джимми Лая. Ему инкриминируется участие в акции и угрозы в адрес репортера. Власти Китая также считают, что он поддерживает тесные контакты с оппозицией и политической элитой США.

Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Митингующие требовали отмены поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая. В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты до сих пор настаивают на проведении независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введении прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

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