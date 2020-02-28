Один из организаторов прошлогодних протестов в Гонконге задержан

Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай (Ли Чжиин) задержан полицией Гонконга. Его считают одной из ключевых фигур в организации прошлогодних антиправительственных митингов, сообщает газета «Саут Чайна морнинг пост».

По данным издания, мультимиллионера и владельца газеты «Пинго жибао» задержали утром в его собственном особняке Коулун и доставили в полицейский участок. Ему выдвинуты обвинения в участии в нелегальном митинге 31 августа прошлого года, вылившемуся в беспорядки, а также за угрозы в адрес репортера.

В Пекине считают, что Джимми Лай поддерживает тесные контакты с оппозицией и политической элитой США, так 9 июля прошлого года он встречался в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео.

Протестные акции в Гонконге начались в июне — в частности, жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты до сих пор настаивают на проведении независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введении прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.