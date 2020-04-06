Прямой эфир

Нурмагомедов не будет участвовать в турнире UFC 18 апреля

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 18 апреля, состоится без участия россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом президент организации Дана Уайт написал в Twitter.

Ни Хабиба, ни зрелищ: как бой россиянина с Фергюсоном сорвался в пятый раз
Теперь битве помешала пандемия коронавируса

Тем самым он опроверг сообщение пользователя социальной сети под ником Ariel Helwani, который уведомил поклонников чемпионата о том, что Уайт и президент России Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова на бой с Фергюсоном в соответствии с графиком.

«Абсолютная неправда! Турнир состоится, но Хабиб будет отсутствовать. Я объявлю файт-кард (список боев. ― Ред.) завтра», ― написал Уайт.

Изначально турнир между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля россиянин заявил об отмене главного боя UFC 249 на фоне эпидемии коронавируса. На следующий день его поступок прокомментировал Уайт, отметив, что «все и так знали», что российский спортсмен драться не будет.

Однако в пятницу, 3 апреля, Хабиб высказал возможность своего участия в случае, если ему разрешат вылететь из России.

Несостоявшаяся встреча Нурмагомедова и Фергюсона стала одним из пяти ранее перенесенных поединков между бойцами с 2015 года. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.

В активе 31-летнего россиянина имеется 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. У 36-летнего американца — 25 побед из 28, а три единственных поражения Фергюсон получил в боях до 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020