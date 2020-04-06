Нурмагомедов не будет участвовать в турнире UFC 18 апреля

Очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 18 апреля, состоится без участия россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом президент организации Дана Уайт написал в Twitter.

Тем самым он опроверг сообщение пользователя социальной сети под ником Ariel Helwani, который уведомил поклонников чемпионата о том, что Уайт и президент России Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова на бой с Фергюсоном в соответствии с графиком.

«Абсолютная неправда! Турнир состоится, но Хабиб будет отсутствовать. Я объявлю файт-кард (список боев. ― Ред.) завтра», ― написал Уайт.

Изначально турнир между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля россиянин заявил об отмене главного боя UFC 249 на фоне эпидемии коронавируса. На следующий день его поступок прокомментировал Уайт, отметив, что «все и так знали», что российский спортсмен драться не будет.

Однако в пятницу, 3 апреля, Хабиб высказал возможность своего участия в случае, если ему разрешат вылететь из России.

Несостоявшаяся встреча Нурмагомедова и Фергюсона стала одним из пяти ранее перенесенных поединков между бойцами с 2015 года. В России транслировать бой планировал телеканал РЕН ТВ.

В активе 31-летнего россиянина имеется 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. У 36-летнего американца — 25 побед из 28, а три единственных поражения Фергюсон получил в боях до 2012 года.