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На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

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Фото: TASS/ZUMA
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На главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта подали в суд по делу о вымогательстве, сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

По данным журналистов, глава UFC стал жертвой преступной схемы с вымогательством еще в 2014 году в Лас-Вегасе. Тогда Уайт встречался со стриптизершей, которая записывала их встречи на видео. Позднее агент по недвижимости и парень танцовщицы Эрнесто Джошуа Рамос начал шантажировать женатого президента UFC, обещав ему, что выложит видеоролики, если не получит $200 тыс. Однако в 2015 году вымогателя арестовали агенты ФБР, отправив его в тюрьму на 366 дней.

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США). По словам истца, после выхода из тюрьмы в апреле 2016 года он пошел на сделку о неразглашении имени главы бойцовской организации в рамках уголовного дела. Согласно их договоренностям, Уайт должен был заплатить Рамосу $450 тыс. за молчание, однако не сделал этого.

Сам Уайт заявил, что узнал о поданном против него иске только вчера накануне.

«Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката, также имеющего криминальный бэкграунд. Теперь он требует от меня $10 млн. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», — заявил глава UFC, комментируя обращение своего вымогателя в суд.

Дана Уайт возглавляет Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) с 2001 года. В настоящий момент UFC является крупнейшей организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам (MMA). Состояние Уайта оценивается в $500 млн.

2 апреля Уайт прокомментировал отмену боя за чемпионский пояс в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. По его словам, все знали, что россиянин не будет драться.

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